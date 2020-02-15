تقرير أمريكي يؤكد استحالة إيجاد البديل لمحرك روسي تستخدمه صواريخ أمريكية

وما زالت الولايات المتحدة تستورد محركات "إر دي-180" من روسيا لتكون محركات صواريخ "أطلس" على الرغم من أن السلطات الأمريكية ترى في ذلك "خطرا يهدد أمن الولايات المتحدة". ولذلك تبحث الولايات المتحدة عن البديل للمحرك الروسي. وكشف تقرير كتبه خبراء الكونغرس الأمريكي أن البحث عن البديل بدأ في عام 2015 بعدما ردت موسكو على عقوبات واشنطن ضد روسيا.

ولم يتم إيجاد البديل المناسب حتى الآن. وجاء في التقرير أنه لا يمكن – غالب الظن – إيجاد محرك من صنع أمريكي يجاري محرك "إر دي-180" إلا في مرحلة قادمة بعد عام 2030.

وكانت مجلة "ناشيونال إنترست" قد قالت إنه لا يمكن أن تتوقف القوات الجوية الأمريكية عن استخدام محركات "إر دي-180" قبل عام 2024 على الأقل.