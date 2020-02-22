مركبة فضائية أمريكية جديدة تتغذى من "كهرباء روسيا"

وتمت صناعة المركبة المسماة بـ"ستارلاينر" كوسيلة جديدة لنقل الإمدادات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعلن صانع المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة في بيان تم بثه على موقع "تويتر" أن مركبة "ستارلاينر" تستخدم محوِّلاً كهربائيًا روسي الصنع.

وخصص هذا المحوّل الذي يُصنع في مدينة فورونيج الروسية لنقل الكهرباء من محطة الفضاء الدولية إلى مركبة "ستارلاينر" حين تلتحم المركبة بها.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها إطلاق مركبة "ستارلاينر" في سبيل التجربة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.