مركبة فضائية أمريكية جديدة تتغذى من "كهرباء روسيا"

وتمت صناعة المركبة المسماة بـ"ستارلاينر" كوسيلة جديدة لنقل الإمدادات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وأعلن صانع المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة في بيان تم بثه على موقع "تويتر" أن مركبة "ستارلاينر" تستخدم محوِّلاً كهربائيًا روسي الصنع.
وخصص هذا المحوّل الذي يُصنع في مدينة فورونيج الروسية لنقل الكهرباء من محطة الفضاء الدولية إلى مركبة "ستارلاينر" حين تلتحم المركبة بها.
وكانت المرة الأولى التي تم فيها إطلاق مركبة "ستارلاينر" في سبيل التجربة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.
You're right, Joey. And we comply with those contract requirements. #Starliner uses a Power Converter Unit provided by Zao Orbita in Voronezh, Russia. It allows us to transfer power from @Space_Station to Starliner while docked.— Boeing Space (@BoeingSpace) February 21, 2020
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