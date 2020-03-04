أكثر من 145... اكتشاف عدد هائل من طفرات "كورونا"

كشفت دراسة لمجموعة علماء صينيين، تم نشرها في صفحات المجلة العلمية " National Science Review"، أن فيروس "كورونا" يمتلك إلى الآن حوالي 150 طفرة منذ بداية تفشي المرض في الصين.

حلل العلماء 103 من جينومات "Covid-19" أو كما يعرف بـ(SARS-CoV-2)، ووجدوا 149 طفرة في سلالة الفيروس، مشيرين إلى أن معظم الطفرات حدثت مؤخرا.

كما أظهرت الدراسة أنه يوجد نوعان من الفيروس، النوع الأول "L" وهو الأكثر شيوعا، حيث تصل نسبة انتشاره إلى 70%، بينما النوع الثاني هو "S"، وتصل نسبة انتشاره إلى 30%.

وأشار العلماء إلى أن النوع الأول كان أكثر شيوعًا في المراحل المبكرة من تفشي المرض في ووهان، ولكن مع بداية شهر يناير انخفض تواتره.

ووفقا للعلماء، فإن التدخل البشري كان له تأثير كبير على الحد من انتشار النوع الأول، حيث يعتبر أكثر عدوانية وأكثر سرعة في الانتشار. بينما النوع الثاني أقل عدوانية، ويمكن أن يزداد انتشاره بسبب محاربة النوع الأول.

وجاء في المقالة العلمية: "تشير التحاليل إلى أن النوع الثاني من الفيروس هو، على الأرجح، قادم من فيروس "SARS-CoV-2". كما أكدت الدراسات أن النوع الأول أكثر عدوانية من النوع الثاني وأن التدخل البشري قد غير مجرى انتشار النوعين بعد فترة وجيزة من تفشي المرض".

في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أن البيانات التي قاموا بتحليلها لا تزال محدودة للغاية، وبالتالي، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الجينومية والوبائية، بالإضافة إلى معلومات حول الأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من فيروس "SARS-CoV-2".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 80 ألفا و270 حالة، وشفاء 49856 منذ تفشي المرض في البلاد.