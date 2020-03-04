قطره 4 كم... اقتراب كويكب خطير من الأرض

أعلنت وكالة "ناسا" عن اقتراب كويكب خطير من الأرض يصل قطره إلى 4 كيلومترات، حيث سيحدث ذلك في أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل.

ووفقا للعلماء، فإن الكويكب رقم "52768" والمعروف أيضا (1998 OR2)، يكون أقرب ما يمكن من الأرض في 29 أبريل، حيث سيكون على بعد 6.29 مليون كم (أي ما يعادل 16 مرة من المسافة بين الأرض والقمر)، مشيرين إلى أن قطر الكويكب يتراوح من 1.8 إلى 4.1 كم.

وأشار العلماء إلى أن خطر الكويكب يكمن في أن مساره يتقاطع مع مدار كوكب الأرض. كما أنه يدور دورة كاملة حول الشمس خلال 3.68 سنة أرضية.

ولا يعتبر هذا الكوكيب الأول من نوعه في الخطورة، حيث أبلغت وكالة "ناسا"، في منتصف شهر فبراير/شباط، عن اقتراب الكويكب رقم "163373"، الذي يبلغ قطره من 440 إلى 990 مترا، حيث اقترب من الأرض على مسافة ما يعادل 15 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.