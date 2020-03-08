ضرورة شرب القهوة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة

أعلن علماء أمريكيون، إن الكافيين يمكنه أن يزيد من قدرة الشخص على حل المشكلات، لكنه لن يعزز إبداعك.

وتوصل باحثون من جامعة أركنساس وجامعة كارولينا الشمالية إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة شملت 80 مشاركا، وتناول كل منهما إما 200 ملغ من حبوب الكافيين أو شرب ما يعادل حوالي 350 مل من القهوة وبعضهم تناول حبوب بلاسيبو (العلاج الوهمي)، بحسب صحيفة "سيانس ديلي".

وفحص الباحثون، التفكير التقاربي وهو القدرة على إعطاء جواب "صحيح" على أسئلة قياسية لا تتطلب إبداعا، والتفكير التبايني الذي يحدث عادة بطريقة عفوية عند التدفق الحر للافكار، والذاكرة العاملة، المسؤولة عن التخزين المؤقت وإدارة المعلومات في الدماغ، والمزاج.

وبينت نتائج الدراسة، أن الكافيين حسن من قدرة الشخص لحل المشكلات، لكن لم يكن له أي تأثير على الذاكرة والإبداع.

كما أظهرت الدراسات السابقة، أن الكافيين يحسن اليقظة والتركيز والانتباه والمهارات الحركية، لكن لم يكن هناك أبحاث توضح تأثير القهوة على الإبداع.

هذا يعني أن القهوة تساعد على زيادة قدرة التفكير التقاربي، لكنه لن يؤثر سلبيا أو إيجابيا على التفكير التبايني.

في سياق متصل، قالت خبيرة لـ"سبوتنيك"، يمكن الحصول على طاقة إضافية من القهوة إذا تم تناولها مع الحليب والسكر، والكافيين ينشط عمل الجسم، وأشارت إلى أن الأطفال يجب ألا يشربون القهوة.