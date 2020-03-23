فيسبوك تطرح تحديثا لتطبيق "ماسنجر" للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا"

وأوضحت "فيسبوك"، وفق موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية ستساعد على نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.

وستساعد تلك التقنية على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.

وسيعمل "فيسبوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورون هذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.

وتم تقديم التقنية الجديدة في نفس اليوم، الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر" للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، وزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.

Facebook Messenger helps WHO launch accurate coronavirus information https://t.co/MPhVXDOn6T pic.twitter.com/UsYciWzVf4 — Technology Shout (@tech_shout) March 23, 2020

​وتعاون "فيسبوك ماسنجر" مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا، مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم عن بعد، التي ظهرت بسبب "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.