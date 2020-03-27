مقطع فيديو يظهر كيف يتلف فيروس "كورونا" رئتي المصاب

كشف فيديو واقع افتراضي كيف ينتشر الفيروس التاجي، كورونا، بسرعة عبر الرئتين، ما يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق ومحتملة على المدى الطويل.

صور أطباء من جامعة جورج واشنطن بتقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة رئتي مريض بـ"كوفيد- 19" تم نقله إلى المستشفى.

ولم يكن لدى المريض، وهو رجل في أواخر الخمسينات من عمره، أي أعراض على الإطلاق، قبل أيام قليلة من التقاط الصور، وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

وشخص الرجل بـ"كوفيد-19" وعُزل في مستشفى آخر، حيث لم يكن لديه سوى أعراض تشبه البرد؛ الحمى والسعال وضيق التنفس، لكن في غضون أيام، بدأت حالته في التدهور بسرعة.

وقال الدكتور كيث مورتمان، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى جامعة جورج واشنطن، أن المريض مصاب الآن بـ"كوفيد-19" حيث بدأت رئتيه بالانهيار.

وقال مورتمان إن الصور تظهر تلفًا شديدًا في رئتي الرجل، الذي احتاج منذ إصابته تدهور حالته إلى جهاز تنفس صناعي لمساعدته على التنفس.

وقام الدكتور مورتمان وفريقه بتحويل عمليات مسح رئتي الرجل إلى فيديو الواقع الافتراضي الذي صور تجويف صدر الرجل بصور ثلاثة الأبعاد.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.