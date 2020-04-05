"ناسا" تكتشف ثقبا أسود جائعا يلتهم نجما ويحل لغز تطور الثقوب... فيديو

أعلنت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، اكتشاف نوع جديد من الثقوب السوداء "متوسط الكتلة" بعد ملاحظة حادثة التهامه لنجم قريب.

في وقت سابق، اكتشف العلماء نوعين من الثقوب السوداء أحدهما صغير ويتشكل من انهيار نجم ضخم والثاني هائل يقع في قلب المجرات الكبيرة، وتقدر كتلته بملايين أو مليارات الكتل الشمسية، لكن كانت هناك حلقة مفقودة في تطور الثقوب السوداء وهو الثقب "متوسط الكتلة"، بحسب موقع الوكالة.

وعثر التلسكوب الفضائي "هابل" على هذا النوع من الثقوب، الذي تقدر كتلته أكبر من كتلة الشمس بخمسين ألف مرة.

وقال العالم داتشين لين من جامعة نيو هامبشاير الأمريكية، "من الصعب جدا اكتشاف الثقوب السوداء ذات الكتلة المتوسطة. لأنه عند العثور على الثقب المناسب، يجب أخذ جميع التفسيرات البديلة بالاعتبار ومن ثم استبعادها".

ورصد "هابل" الأشعة السينية (انبعثت هذه الأشعة عام 2006 لكن العلماء لم يتمكنوا من معرفة مصدرها) التي تنبعث من موقع في كوكبة الدلو، ووفقا لرأي العلماء هذا هو موقع ثقب أسود متوسط الكتلة، والدليل هو تمزيقه لنجم اقترب منه.

ويفتح الاكتشاف الجديد بابا أمام العلماء لإجراء بحوث ودراسات أخرى متعلقة بتطور الثقوب.

في وقت سابق، سجل علماء من المركز الدولي لبحوث علم الفلك أقوى انفجار في الكون منذ الانفجار العظيم؛ حسبما ذكر موقع EurekAlert.