الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة براءات الاختراع الدولية لعام 2019

قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" إن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2019، لتصبح أكبر مصدر لطلبات براءات الاختراع الدولية المودعة لدى المنظمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن المنظمة أكدت في بيان، أنه مع تقديم الصين 58990 طلبًا لتسجيل براءات الاختراع لدى المنظمة في عام 2019 ، فإنها تكون بذلك قد تفوقت على الولايات المتحدة التي قدمت 57840 طلبا في نفس العام، لتصبح الصين بذلك أكبر مستخدم لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات،

وهي المرتبة التي كانت تشغلها الولايات المتحدة سابقًا كل عام منذ تفعيل معاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 1978".

وقال المدير العام للمنظمة، فرانسيس غري: "إن المنظمة تلقت 276 طلبا من الصين لتسجيل براءات الاختراع لدى المنظمة عام 1999. وبحلول عام 2019، ارتفع هذا الرقم إلى 58990 طلبا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 200 ضعف خلال 20 عاما فقط".

يذكر أنه في عام 2019، كان أكبر خمسة مستخدمين لمعاهدة التعاون بشأن البراءات هم الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

واعتلت شركة هواوي الصينية العملاقة في نفس العام، قائمة الشركات التي سجلت طلبات براءات الاختراع للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن قدمت 4411 طلبا.