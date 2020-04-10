طبيب بريطاني يشرح تقنية للتنفس تساعد على الوقاية من فيروس كورونا... فيديو

عرض رئيس قسم الطوارئ في مستشفى "كوين" في مدينة لندن، تقنية يمكن اتباعها أثناء عملية التنفس قد تزيد من مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور، سيرفاز منتشي، إلى تقنية بسيطة يمكن أن تحمي جهاز التنفس وتساعد على زيادة مناعته ضد مرض "كوفيد 19"، ونصح بتنفيذها بين الحين والآخر أو عند الشعور بالإرهاق أو التعب، أو مع ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.

وشارك الطبيب الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليستفيد منه أكبر قدر من الناس في ظل انتشار الوباء في البلاد.

ونصح الطبيب المواطنين، بأخذ خمسة أنفاس عميقة، وحبسها لمدة خمس ثوانٍ، وبعد التنفس السادس يجب القيام بسعال قوي، مع تغطية الفم.

وأشار الطبيب إلى أنه يمكن القيام بهذه العملية مرة أو مرتين، ثم الاستلقاء على السرير الخاص بك، ووضع وسادة أمامك لتأخذ نفسا أعمق قليلا لعشر دقائق أخرى، بحسب "ذا غادريان".

وحث الطبيب المواطنين على البدء في ممارسة هذه التقنية بشكل مباشر مع بداية شعورهم بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو حتى قبل ظهور الأعراض، وأضاف: "عندما يكون لديك عدوى، تحتاج لإدخال كمية جيدة من الهواء إلى رئتيك، الطريقة الوحيدة التي يجب أن تقوم بها هي اتباع هذه الخطوات.