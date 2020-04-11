العلماء يكتشفون بكتيريا تحفز تطور سرطان الأمعاء

درس دكتور العلوم الطبية، أستاذ أمراض الدم والأورام في جامعة ميتشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية)، العلاقة بين الاضطرابات في الميكروبات المعوية وحدوث السرطان. تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Medical Xpress.

وفقا للخبير، كان من الممكن خلال الدراسة إثبات أن أنواع معينة من البكتيريا في الأمعاء يمكن أن تحفز بنشاط بعض الخلايا المناعية CD8.

يؤدي هذا التفاعل إلى استنزاف الخلايا التائية، التي تحمي الجسم من المرض. ونتيجة لذلك، سيصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. تم إثبات هذه النظرية بشكل تجريبي على الفئران.

خلال الدراسة، كان من الممكن اكتشاف تسع مجموعات بكتيرية مختلفة يمكنها تحفيز تطور ورم السرطان وأخرى تتمكن من قمعه.