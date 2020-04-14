طبيبة تتحدث عن خطر فيروس كورونا على المدخنين

قد تكون الأعراض لدى المصابين بفيروس كورونا المدخنين أقل وضوحا، ولكن تلف الجهاز التنفسي سيكون أكثر خطورة من المصاب الذي لا يدخن.

تحدثت غالينا كوزيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة بين الشعوب، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية عن مدى خطورة الفيروس على المدخنين.

وقالت كوزيفنيكوفا: "أما في الفترة الحادة، أي ارتفاع درجة الحرارة، انخفاض الشهية، آلام العضلات، فقد يكون هذا أقل وضوحا، لكن تلف الجهاز التنفسي سيكون أكثر وضوحا. لذلك، يتم إدخالهم إلى المستشفى في حالة أكثر خطورة".

وفقا لها، فإن أي مرض يصاحبه تلف في الرئة، بما في ذلك عدوى فيروس كورونا، سيكون أكثر صعوبة للمدخنين. وأوضحت أن هذا يرجع إلى التأثيرات السامة للنيكوتين. لذلك، تحدث تغيرات في الرئتين دون أي عدوى.

وأشارت إلى أنه عند التدخين، تصاب الأوعية، الحويصلات الهوائية، حيث تحدث عملية تشبع الأكسجين، تعاني القصبات الهوائية أيضًا - حتى أن هناك مرضًا يسمى التهاب الشعب الهوائية للمدخنين.

وتابعت أنه من الخطر ليس فقط تدخين السجائر، ولكن أيضًا الشيشة. إنها ليست تهديدًا في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تكون عامل خطر.