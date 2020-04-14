أكسجة الدم خارج الجسم... طريقة تجريبية لعلاج "كورونا" تنقذ حياة المرضى... فيديو

قام أطباء أمريكيون في مدينة سياتل، بالمخاطرة وإجراء عملية تجريبية على طبيبين من ضمن كوادر المستشفى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقام الأطباء الأمريكيون بطريقة تجريبية لمعالجة فيروس كورونا المستجد، مع ضخ الأوكسجين عن طريق أجهزة التنفس، بعد أن تدهورت حالتهم الصحية بشكل كبير.

وتعتبر هذه الحالة الأولى في العالم لتطبيق إجراء طبي يعرف باسم "ECMO"، أي أكسجة الدماء خارج الجسم، وهو علاج تجريبي لمرض "كوفيد 19".

Phoenix man one of the first in the world to survive COVID-19 after ECMO treatment: https://t.co/nNiQ3rIBru pic.twitter.com/qsXmqsYqhG — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) April 14, 2020

وتحسنت حالة الدكتور رايان بادجيت (44 عامًا)، والدكتور إنس ديدس (53 عاما)، وتم تأكيد خلوهم بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد، بحسب "ديلي ميل".

"Without you my husband wouldn't be alive today."



A Phoenix man was one of the first in the world to recover from COVID-19 after rare ECMO machine treatment. It was their last resort after a ventilator didn't work. His wife got to meet the doctors today❤️https://t.co/oTnNkzwv4U pic.twitter.com/CBSwnmZqmg — Briana Whitney (@BrianaWhitney) April 14, 2020

وتعمد آلية العلاج الجديدة على إخراج دماء المرضى من أجسامهم وتجديدها بالأكسجين وإعادتها إلى المرضى عندما لا تكون التهوية الميكانيكية كافية لإنقاذ حياتهم، وتشير هذه العملية إلى أنها قد تكون من بين أفضل الطرق المتبعة في المستشفيات لمكافحة الفيروسات التاجية الجديدة عند المرضى الأكثر حرجا.

بدأت العديد من المستشفيات في جميع أنحاء أمريكا بتجربة "ECMO" كمكمل للتهوية، بما في ذلك نيويورك، بالإضافة إلى فينيكس وسياتل حيث تم علاج الطبيبين على التوالي.