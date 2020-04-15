اكتشاف صورة تنين على سطح المريخ

تم التقاط الصورة عام 2007، ولكن تم العثور على "الاكتشاف المذهل" الآن، وذلك عندما وجد موظفو "ناسا" بالصدفة الزاوية الصحيحة للتصوير الفوتوغرافي.

نشر موظفو وكالة "ناسا" الفضائية صورة لسطح المريخ، تظهر فيها صورة التنين الصيني الأسطوري. في الواقع، هذا هو مخطط الوادي ميلاس تشاسما، الذي يعتبر أعمق نقطة في وادي مارينر - نظام ضخم من الأخاديد يغطي ربع خط الاستواء على الكوكب.

HiPOD 11 Apr 2020: Year of the Dragon



We rotated this image of light-toned blocky material in southwestern Melas Chasma because from this perspective, it resembles a fabled Chinese dragon.



NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/6wGlHKmrN5 #Mars #science pic.twitter.com/bPF9Kk1Uxb — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) April 11, 2020

وقال الخبراء إنه منذ مليارات السنين، في هذا المكان، كانت توجد بحيرة قديمة. بعد جفاف البحيرة، شكلت الرواسب على سطح الوادي، وكذلك آثار الرياح والرماد البركاني، مثل هذه الصورة.

تم التقاط الصورة عام 2007 بمساعدة كاميرا HiRISE ، لكنهم تمكنوا من "رؤية" رسم التنين الآن فقط، عندما اختار الباحثون الزاوية الصحيحة للتصوير الفوتوغرافي.

ليست هذه أول صورة "غريبة" لسطح المريخ. في وقت سابق، تم اكتشاف ثقب على الكوكب الأحمر، والذي يشبه في الصورة قلم رصاص.