مشاهد مدهشة للشعب الكونية التقطها تلسكوب "هابل"... فيديو

بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس تلسكوب "هابل" الفضائي، أزيح الستار عن صور ومشاهد فيديو مذهلة التقطها التلسكوب لبعض الأماكن في الفضاء.

الصور التي نشرتها وكالة "ناسا" الفضائية تضمنت مشاهد للسديمين رقم "NGC 2014" ورقم "NGC 2020"، واللذان يقعان على بعد 163 ألف سنة ضوئية من الأرض.

المشاهد التي أطلق عليها اسم "نسيج النجدة" سجلت لقطات من مجرة درب التبانة تضمنت سحابة ماجلان الكبيرة ومشهد لما أطلق عليه اسم "الشعب الكونية" لأنها تبدو وكأنها من عالم تحت سطح البحر، بحسب "ديلي ميل".

وتم إطلاق "هابل"، التلسكوب الفضائي المشترك بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية، في 24 أبريل/نيسان 1990 ، وقضى في الفضاء حتى اليوم 30 عاما، وقام بإجراء 1.4 مليون صورة وأنتج حوالي 17000 ورقة بحثية.

قال عالم الفيزياء الفلكية، نيل ديغراس تايسون، إن هابل أمضى 30 عامًا من حياته ينظر إلى الكون الخارجي، جلب صورا رائعة من الكون، وقال إن التلسكوب أمضى حياته "في إسقاط الكون إلى الأرض".