الأمل يتزايد... دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة في معالجة مصابي كورونا

قالت الشركة "غلياد ساينسز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن علاجها التجريبي المضاد لفيروس كورونا المستجد ساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع من الرعاية القياسية، مما يزيد فرص الاقتراب من أول علاج فعال للمرض الذي اجتاح العالم.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، نظرت إحدى التجارب التي يجريها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في ما إذا كان دواء "Remeadivir" الذي تنتجه الشركة يساعد المصابين بـ"كوفيد 19" على التعافي بشكل أسرع من دونه.

وأكدت الشركة أن عقارها حقق الهدف الرئيسي من تجربة اختباره على مرضى "كوفيد 19"، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول البيانات في مؤتمر صحفي مشترك مع المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراضي المعدية.

يعد دواء "ريمديسيفير" واحدًا من أكثر العلاجات المحتملة لفيروسات التاجية. في ظل غياب لقاح متاح للتحصن من المرض، تسعى الحكومات إلى علاج يمكن أن يساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع وتقليل المخاطر التي يشكلها الفيروس، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي والوفاة.

تهدف التجربة، التي تديرها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى تسجيل نحو 800 مريض لاختبار الدواء وإعطاء إجابة قاطعة حول ما إذا كان يمكن أن يساعد في علاج المرض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت دراسة أن علاج "غلياد ساينسز"، حقق نتائج واعدة في اختبارات مبكرة. وتحسن 68% من المرضى موضوع الدراسة مع 17 من 30 مريضًا استطاعوا الاستغناء عن أجهزة التنفس الميكانيكية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، جوناثان غرين، مدير علم الأوبئة في مستشفى مركز سيدار- سيناء الطبي في لوس أنجلوس، في بيان: "لا يمكننا استخلاص استنتاجات نهائية من هذه البيانات، لكن الملاحظات من هذه المجموعة من المرضى في المستشفى والذين تلقوا علاجًا تضيف للأمل".