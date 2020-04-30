القهوة تكتسح الحمض النووي وتجري تعديلات عليه

من المعروف أن تناول القهوة يمكن أن يكون له تأثير مختلف على جسم الإنسان، حيث اكتشف العلماء، من خلال دراسة جديدة، خاصية جديدة غير متوقعة لهذا المشروب.

ووجدت الدراسة العلمية الحديثة أن شرب القهوة يمكن أن يؤثر على جينات معينة، وهذا ما يفسر الفوائد الصحية العديدة للقهوة.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، حيث قرر العلماء معرفة ما يساهم في ذلك.

وأظهرت الدراسة أن القهوة تسبب تغييرات جينية داخل الحمض النووي، ووفقا للعلماء، فإن هذه التغيرات يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة بالوراثة.

كما أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرها موقع "biorxiv"، أن تناول القهوة قد يقلل أيضا خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل زيادة الدهون أو تليّف الكبد.