الكشف عن سبب ضعف المناعة لدى الإنسان المعاصر

صرحت الإخصائية في علم المناعة مارينا أبليتاييفا، بأن ضعف المناعة لدى الإنسان المعاصر يمكن أن تتعلق بالاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية.

ووفقا لها، تدهورت مناعة السكان في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وبدأ الكبار والأطفال يمرضون كثيرا، ويصابون بالتهاباتهم أكثر حدة، ما أسفر عن المزيد من المضاعفات، لهذا في حالة ظهور فيروسات جديدة، قد لا يتمكن الجسم بالتعامل معها، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وأكدت الإخصائية، أن المضادات الحيوية هي أحد العوامل التي تعمل على إضعاف مناعة الجسم وتجعل الجهاز المناعي أقل حساسية، كما أشارت الطبيبة إلى أن المضادات الحيوية لا تدمر الفيروسات، فهي تعالج الالتهابات البكتيرية التي تطورت خلال مضاعفات الأمراض الفيروسية.

ودعمت خبيرة في علم المناعة في جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، أولغا باشتشينكو، وجهة نظر زميلتها، وأشارت إلى أن الاستخدام غير الواعي للمضادات الحيوية يؤدي إلى القضاء على البكتيريا الدقيقة في الجسم، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهاز المناعة، في الوقت نفسه، يتم تعزيز مقاومة مسببات الأمراض للمضادات الحيوية بسبب الطفرات المتعددة في جينوم الفيروسات والبكتيريا.

وقال طبيب روسي، سابقا، إن الحالة المثلى لاكتساب المناعة هو أن يصاب المريض بأعراض متوسطة غير حادة وعدم الإفراط في استخدام الأدوية، بحسب ما نقلته "روسيسكايا غوزيتا".