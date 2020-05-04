طرق تنظيف الكبد في المنزل

من المعروف أن الكبد يؤدي وظائف مهمة جدًا في جسم الإنسان، لذلك من الواجب مراقبته باستمرار، وقدم الأطباء بعض النصائح عن طيفية تنظيف هذا العضو في الظروف المنزلية.

ووفقا لموقع "وان"، فإن الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي لا يستطيع لها الكبد تنظيف نفسه وذلك عندما يكون الشخص من المدخنين أو يتناول بشكل مفرط المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية.

وأضاف الموقع أنه يجب استشارة الطبيب قبل القيام بأي خطوة في الظروف المنزلية، واجتياز الاختبارات اللازمة.

وأشار الموقع أن كلا من اصفرار العين والجلد، البول الداكن والحكة والتوروم والتعب والارتعاش، هي مؤشرات لإجراء تنظيف للكبد.

وأردف أنه يمكن لورق السبانخ، التي تزيد من إفراز العصارة الصفراوية، أن تنظف الكبد. كما أن حشيشة الدود الشائعة تساعد على تخفيض اللزوجة وزيادة انتاج العصارة الصفراوية، وأشار الموقع أنه للحصول على المفعول اللازمة يجب اتباع نظام غذائي معين يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام عليه.