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    القهوة

    العلماء يكشفون طريقة للعيش فترة أطول باستخدام القهوة

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    كشف متخصصون من جامعة جوتنبرج في السويد كيفية تحضير القهوة بشكل صحيح بحيث يمكن لهذا المشروب أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    وشارك في الدراسة 508747 متطوعا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما، حيث قاموا بملئ الاستمارات التي تضمنت أسئلة عن عدد المرات ونوع القهوة التي يشربونها.

    قهوة
    © Depositphotos / Emir Klepo
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    كما حصل العلماء على المعلومات حول وجود أمراض في القلب والأوعية الدموية والعادات السيئة وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ العلماء بعين الاعتبار عددا من المؤشرات الأخرى مثل الطول والوزن والنشاط البدني ومستوى الكوليسترول، والعديد من المؤشرات الأخرى.

    وتابع العلماء الحالة الصحية للمتطوعين على مدار 20 سنة، حيث توفي 46461 شخصا منهم خلال هذه الفترة الزمنية، 12621 توفي نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية، و6202 أصيبوا بنوبات قلبية.

    ووجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا القهوة المفلترة (تستخدم حبوب البن التي تمّ طحنها في تناسق معين، إمّا على الفور أو من خلال استخدام حبوب القهوة المطحونة سابقاً والمعلّبة. تضاف القهوة إلى فلتر مصنوع من الورق القابل لعبور السوائل، مما يسمح بمنع انتقال الرواسب ويسمح بالتالي بتدفق القهوة السائلة عبره.) لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 15% من أولئك الذين لم يشربوا هذا المشروب على الإطلاق، وفق موقع "رامبلر" نقلا عن مجلة "European Journal of Preventive Cardiology".

    ووفقا للعلماء، فإن القهوة المفلترة تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12% لدى الرجال و20% لدى النساء.

    كما لاحظ العلماء أن أدنى معدل إصابة بتلك الأمراض عند أولئك الذي شربوا من كوب إلى 4 أكواب من القهوة المفلترة في اليوم. ولكن في الوقت نفسه، يؤدي هذا النوع من القهوة إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا يزيد من خطر الوفاة بين الرجال فوق سن الستين.

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