سيارة "وايمو" الذاتية القيادة تتحدى كورونا وتستعد للانطلاق الرسمي

وأشارت غوغل إلى أن وايمو، تستعد لاستكمال الاختبارات الخاصة بها في ولاية فينيكس الأمريكية، اعتبارا من يوم 11 مايو/أيار الجاري، وفقا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وكانت "وايمو" قد علقت اختبارات سياراتها الذاتية القيادة، خلال مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولكن قررت "وايمو" تطبيق نهج جديد ومتعدد المستويات في استئناف أنشطتها بصورة أوسع مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأدرجت "غوغل" تلك الخطوات التي تتخذها للمضي قدمًا بأمان، بما في ذلك ممارسة إرشادات التباعد الاجتماعي في مرافقها وتنظيف سياراتها الذاتية القيادة عدة مرات في اليوم.

وقالت إدارة وايمو: "نحن نتبع نهجًا مدروسًا بعناية من أجل إعادة عمليات القيادة الخاصة بنا إلى الطريق، حتى مع تطبيق إجراءات السلامة الجديدة الخاصة بها، ستستأنف الشركة عملياتها شيئًا فشيئًا، بدءًا بنشر أسطولها التجريبي ثم التقدم بمسؤولية لخدمة راكبي Waymo One مرة أخرى".

كما أعلنت "وايمو" أنها تنوي استئناف أنشطتها في مدن أخرى بما في ذلك سان فراسيسكو وديترويت ولوس أنجلوس.