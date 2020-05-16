علماء روس يكشفون عن فكرة كيفية خداع فيروس "كورونا"

يعمل علماء روس من مدينة سان بطرسبورغ على طريقة لخداع الفيروس التاجي، حيث يريد العلماء علاج الأشخاص من وباء "كوفيد-19" بشكل كامل عبر هذه الطريقة.

وتحدث موظفو جامعة الهندسة الكهربائية الحكومية الروسية، التي سميت باسم فلاديمير لينين، عن دراستهم العلمية، ويعملون الآن على نظام لمنع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المعروف أن الجراثيم والبكتيريا تلتصق بخلايا الجسم ومن ثم تتستعملها كمصنع تكاثر لها، ومن ثم تقتلها وتنتقل إلى خلايا أخرى.

ويعمل العلماء الآن على تطوير آلية تعتمد على جزيئات الببتيد التي تتكون من بقايا الأحماض الأمينية (الرابطة الببتيدية هي رابطة كيميائية تنشأ بين الأحماض الأمينية لتكوين البروتينات المختلفة وهي من الروابط القوية في البناء البروتيني.)، وفق موقع "وان".

وأكد العلماء أن هذه الآلية ستخلق مناعة ضد الفيروسات التاجية، ولن يتمكن "كورونا" حتى ولول دخل جسم الإنسان من الاتصاق بالخلايا، حيث سيتم تحقيق ذلك عن طريق خداعه واستبدال مستقبلات الخلايا بجزيئات من الروابط الببتيدية.