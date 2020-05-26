الصين... اكتشاف إبريق قديم فيه سائل غير معروف

اكتشف علماء الآثار الصينيون إبريقا برونزيا عمره 2000 عام في مقبرة بمدينة سانمنشيا بمقاطعة خنان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا".

العنصران الزخرفيان في الإبريق هما رأس إوزة ورقبتها، وفي داخل الإبريق سائل غير معروف.

وقال تشو شياو دونغ من معهد سانمنشيا للآثار الثقافية والآثار إنه تم العثور على المقبرة خلال إعادة بناء الأحياء الفقيرة في مدينة سانمنشيا. استنادًا إلى نتائج التحليل الأولي، يعتقد الخبراء أنه تم صنعه خلال نهاية سلالة تشين ( 221 - 207 قبل الميلاد) وبداية سلالة هان الغربية (قبل عام 8 قبل الميلاد).

ووفقا له، ربما تم دفن مسؤول في القبر.

بالإضافة إلى إبريق من البرونز، وجدوا مرجلًا وأوعية، وسيوفًا من الحديد واليشم وآثارًا أخرى.

السائل المجهول لونه بني مصفر، وفيه الكثير من الشوائب، ويجري اختبار مكوناته.