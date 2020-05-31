دراسة علمية: الأطعمة الدهنية ليست ضارة

أثبت الخبراء أنه ليس من الضروري التخلص تمامًا من الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي، حيث من المعروف أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يؤثر سلبًا على الصحة، لكن العلماء ينصحون بعدم التخلص كليا منها.

أجرى خبراء أمريكيون دراسة على الفئران المختبرية الحوامل، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تم إدراج أطعمة دهنية بنسبة 40% من المعتاد، أم المجموعة الثانية وفق النظام الغذائي العادي.

ووجد الباحثون أن صحة الفئران في المجموعتين لم تتأثر أبدا. ومع ذلك، قام الباحثون بتحليل صحة الأطفال بعد مرور سنة ونصف.

وتبين أن الفئران التي تناولت أمهاتها الأطعمة الدهنية كان أداؤها أفضل في الاختبارات الإدراكية وأدمغتها كانت تشيخ بشكل أبطأ من الفئران من المجموعة الثانية، وفق موقع "glavufa".

ويرجح العلماء أن فوائد الأطعمة عالية الدهون للدماغ ترجع إلى إنتاج بروتين خاص.