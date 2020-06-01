خرائط غوغل تطرح خدمة جديدة لتسمية الشوارع

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن طرحها خدمة جديدة في تطبيق "غوغل مابس" (خرائط غوغل)، تقدم طريقة "فريدة" من نوعها لتسمية الشوارع والمناطق.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن خدمة "خرائط غوغل بلس" تطرح ميزة إمكانية تسمية الشوارع عبارة عن رموز أبجدية رقمية بسيطة مرفق بها إحداثيات خطوط الطول والعرض.

على سبيل المثال، يمكن أن يظهر العنوان عبر تلك الخدمة باسم: FWM8 + V9 في مدينة إبادان في نيجيريا.

وستطرح "غوغل" تلك الخدمة الجديدة بصورة مجانية لمستخدمي لتطبيق ومن الحاجة إلى تشغيل إنترنت، كما أنه يمكن طباعتها على الورق والملصقات واللافتات، لسهولة النقل والانتشار.

وتختبر "خرائط غوغل" رموز "بلس" الجديد منذ عام 2015، ولكن تستعد لأن تطرحها لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقعت مصادر أن يتم دعم تلك التقنية في الإصدار التجريبي الحديث لنظام تشغيل "أندرويد 11".

كيفية التفعيل

أما عن كيفية تفعيل تلك الخدمة، فيشير التقرير إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "غوغل مابس" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

- ستجد نقطة زرقاء على الخريطة تظهر موقعك الحالي.

- انقر على النقطة الزرقاء للحصول على رمز "بلس" الخاص لموقعك.

- يمكنك مشاركة هذا الرمز بسهولة مع الآخرين لتسهيل العثور عليك.

- لن يحتاج أي شخص لكثير من المجهود للعثور عليك، فبمجرد كتابته للرمز ستقدم له خرائط غوغل الطريقة كي يصل إليك.