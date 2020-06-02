"إنستغرام": خطأ تقني يوقف المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية

قالت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" إن خطأ تقنيا، هو ما أوقف المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية.

وأوضحت إنستغرام، وفقا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تقنية مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي، هي السبب في إيقاف بعض المنشورات المرتبطة بهاشتاغ " Black Lives Matter".

وأشارت إلى أن نظام مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي، عمل بصورة غير صحيحة، وأوقف جميع المنشورات، وتلقى عدد كبير من المستخدمين رسالة "تم حظر الإجراء" بعد محاولتهم نشر مشاركات على هذا الهاشتاغ.

وتابعت إنستغرام، قائلة: "تلك التقنية مستخدمة أساسا لتقييد المحتوى، وإجراءات معينة لحماية مجتمعنا، ولكننا ارتكبنا خطأ.

1/ We're aware that some people are incorrectly running into "action blocked" messages when using the hashtag #blacklivesmatter, or resharing related posts. We have technology that detects rapidly increasing activity on Instagram to help combat spam. — Instagram Comms (@InstagramComms) June 1, 2020

​وأوضحت إنستغرام: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون بشكل غير صحيح رسائل (تم حظر الإجراء)، عند استخدام علامة التصنيف #blacklivesmatter أو إعادة نشر المشاركات ذات الصلة".

وأردفت، قائلة: "لدينا تقنية تكشف عن النشاط المتزايد بسرعة على إنستغرام للمساعدة في مكافحة البريد العشوائي. نظرًا لزيادة المحتوى الذي تمت مشاركته مع #blacklivesmatter ، فإن هذه التقنية تدخل حيز التنفيذ بشكل غير صحيح. نحن نحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، ونحقق في مشكلة منفصلة لتحميل القصص".

وقالت منصة إنستغرام إنها تدعم هذا الهاشتاغ وتحتفل به، وتتحرك بسرعة لضمان سماع الأصوات، التي تستخدم هذا التصنيف، مضيفة: "نعمل على إصلاح المشكلة".

وتتصدى شركة "فيسبوك" حاليًا لرد فعل عنيف من الموظفين الخاصة بها، بشأن قراره عدم حظر مشاركات دونالد ترامب التي وصفها تويتر بأنها تمجد العنف، وشارك عدد من العاملين في "إضراب" وانتقادات علنية لمؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ.