يدمر البكتيريا كالسهم المسموم... تطوير مضاد حيوي خارق

تمكن الخبراء الأمريكيون من تطوير مضاد حيوي خارق لا تستطيع البكتيريا مقاومته والتكيف معه أبدا، وتم إطلاق عليه اسم " irresistins".

ووفقا للعلماء، فإن المضاد الحيوي الجديد يشبه إلى حد كبير "السهم المسموم" بسبب قدرته التدميرية، حيث يقوم أولا بتدمير البنية الجدارية للبكتيريا، ومن ثم يدمر حمض الفوليك في خلاياها

وأضاف البروفيسور، زيمر جيتاي، أن المضادات الحيوية السابقة لم تكن سوى حل مؤقت في مكافحة بعض البكتيريا، لأنها تكيفت معها بسرعة، الأمر الذي أدى إلى تطوير أدوية جديدة.

وأشار إلى أن المضاد الحيوي استطاع القضاء على البكتيريا حتى بعد طور التكيف، وهذا هو سبب إطلاق عليه اسم "irresistins" أي المقاوم، وفق صحيفة "التايمز".

وتم اختبار فعالية المضاد الحيوي الجديد على بكتيريا "Neisseria gonorrhoeae" التي تسبب مرض السيلان، حيث تشتهر بمقاومتها لمعظم الأدوية المضادة للبكتيريا، ولكنها فشلت في مقاومة المضاد الحيوي "irresistins".