تسريبات تكشف عن تقنية "مرنة" متطورة في هواتف "سامسونغ" المقبلة

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أنها تجهز حاليا تقنية "مرنة" متطورة في هواتفها المقبلة.

وأوضحت المصادر، وفقا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شركة "سامسونغ" أبرمت اتفاقا مع شركة "كورنينغ" لتطوير زجاج للهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية "كورنينغ" متخصصة في تصنيع زجاج مرن لتصنيع هواتف قابلة للطي، والمعروف باسم "الزجاج المرن فائق الرقة".

ومن المقرر أن يتم دعم الزجاج المرن الجديد في هاتف "غلاكسي فولد 2" المقبل والمتوقع إطلاقها خلال عام 2021.

وبتلك الطريقة تتخلى "سامسونغ" عن فكرة توريد زجاج الهواتف عن طريق شركة "غوريلا غلاس"، لتسريع التنمية وإنشاء سلاسل توريد أسرع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيساعد الزجاج المرن الجديد على تخفيف وزن هواتف "سامسونغ" القابلة للطي المرتقبة.

ويتميز الزجاج المرن الجديد بأنه قابل للانحناء بمعدل نصف قطر كامل من دون أن يتأثر أو يتعرض لأية مشاكل، ما سيشكل ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي.