عالم يكشف مدى خطورة فيروس كورونا على عضلة القلب

كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية، رئيس جمعية اختصاصيي قصور القلب، الأكاديمي يوري بيلينكوف، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتكاثر في عضلة القلب.

وقال بيلينكوف خلال مؤتمره الصحفي: "بالطبع، ستكون هناك ردود فعل متأخرة أيضا، لأن الفيروس كما اكتشفنا لاحقاً يمكن أن يتكاثر أيضًا في عضلة القلب".

وأضاف الأكاديمي بأنه من المتوقع حدوث زيادة في عدد الإصابات بالتهاب عضلة القلب الفيروسي، وقد لوحظ هذا بالفعل أثناء سير المرض، ولكن هناك أيضًا حالات متأخرة.

ووفقًا لـبيلينكوف، فإن ما يقرب من 45 في المئة من المرضى، الذين كانوا يعالجون في عيادته، والمصابين بفيروس كورونا كان لديهم اضطرابات مختلفة في ضربات القلب.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8595 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1572 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 485253 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي أكثر من 406 آلاف شخص.