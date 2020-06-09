لمرضى السكري... تناول هذه الفيتامينات لمواجهة كورونا

وضعت اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان في مصر، مجموعة من النصائح لمرضى السكري في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت قيادات في اللجنة إن على مرضى السكري الاهتمام بـ "ضبط السكر" على مدار الـ 24 الساعة خصوصاً خلال الفترة الراهنة، كونها الخطوة الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونصحت اللجنة بأخذ الفيتامينات مثل فيتامين "ب المركب" بهدف رفع مناعتهم، والوقاية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية، وعلاجه.

ونقل موقع صحيفة "المصري اليوم"، عن الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام للجنة القومية للسكر، إنهم حريصون على زيادة الاهتمام بمرضى السكر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الحفناوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالفيديو كونفرانس ضمن فعاليات حملة "مناعتك حمايتك"، إلى أن "مرضى السكر والضغط والقلب والأورام، هم أكثر ضحايا الفيروس سواء بمصر أو العالم، ما يستدعى الاهتمام الكثيف بهم، حتى نستطيع أن نعبر بهم إلى بر الأمان".

ومن جانبه قال الدكتور خالد الحديدي، عضو اللجنة القومية، إن "مرض السكر له أثر سلبي على مناعة الجسم، وهو ما يستدعي العمل على مواجهته بشكل سريع عبر تعزيز المناعة بأنشطة مختلفة، على رأسها تعزيزها بفيتامين ب المركب".

وأضاف الحديدي: "المريض ينبغي أن يحرص على تناول الطعام الصحي، وأخذ قسط كاف من النوم، والتعرض للشمس والهواء، باعتبارها أحد عناصر دعم المناعة بالجسم".