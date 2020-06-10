هل تحمي الأجسام المضادة من فيروس كورونا

وفقا لخبير، حتى الآن لا يمكن بناء الافتراضات حول فعالية الأجسام المضادة، إلا على التواريخ الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس مماثل في هيكله لكوفيد 19.

صرح رئيس المركز العلمي الروسي للبحوث الوراثية الجزيئية، أندريه إيساييف، أنه ليس لدى العلماء بيانات دقيقة عن إصابة أشخاص مرة أخرى بفيروس كورونا.

ووفقا له، فإنه يمكن وضع الافتراضات حول فعالية الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد أن يشفى المريض من فيروس كورونا، حتى الآن فقط على أساس التاريخ المرضي للمرضى الذين مرضوا بفيروس قريب من كوفيد-19، مثل سارس.

وقال الخبير: "في الأشخاص الذين أصيبوا بهذه العدوى، تم الحفاظ على المناعة في المتوسط ​​لمدة عامين تقريبًا. لذلك هناك فرضية أن المناعة ضد فيروس كورونا مدتها مماثلة"، بحسب صحيفة "كومسمكولسكايا برافدا".