العلماء يرصدون نبض قلب الثقب الأسود

رصد علماء الفلك مرة أخرى ما يسمى نبض قلب الثقب الأسود، والذي يقع على مسافة 600 مليار سنة ضوئية من كوكب الأرض، حسبما أفاد موقع "سي إن إن".

اكتشف العلماء أول إشارة متكررة في عام 2007 ، ولكن بعد أربع سنوات، أخفت الشمس ثقبًا أسود من الأقمار الصناعية. كان من الممكن التقاط الإشارة مرة أخرى في عام 2018 باستخدام القمر الصناعي XMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. وفقا للعلماء، هذه الإشارة هي أطول نبض قلب الثقب الأسود من كل ما تم رصده سابقا.

نبض القلب هو إشارة متكررة تخلق تموجًا حول ثقب أسود.