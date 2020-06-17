ابتكار كمامة تعقم نفسها "ذاتيا" عن طريق شاحن هاتفك

ابتكرت مجموعة من العلماء نوعا جديدا من الكمامات التي يمكن ارتداؤها أكثر من مرة، ويمكن أن تعقم نفسها ذاتيا.

ولكن المفاجأة أن تلك الكمامة يمكنها أن تعقم نفسها ذاتيا عن طريق شاحن الهاتف، وفقا لما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

قال باحثون إسرائيليون إنهم اخترعوا تلك الكمامة، التي يمكن إعادة استخدامها وقتل فيروس كورونا عن طريق الحرارة المرتفعة، بسحب الطاقة من شاحن الهاتف المحمول ونقلها إلى نسيج الكمامة.

ونقل الموقع عن يائير عين إيلي، قائد فريق البحث في جامع "تخنيون" في حيفا إن عملية تطهير وتعقيم الكمامة، يمكنها أن تستغرق حوالي 30 دقيقة تقريبا.

ونصح الفريق البحثي عدم ارتداء الكمامة أو استخدامها خلال عملية توصيلها بالشاحن.

وتحتوي الكمامة الجديدة على منفذ "يو إس بي" يتصل بمصدر طاقة مثل شاحن الهاتف المحمول الذي يسخن طبقة داخلية من ألياف الكربون تصل إلى 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)، عالية بما يكفي لقتل الفيروسات.

وقال الخبير الإسرائيلي "الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، والتي يزداد الطلب عليها عالميا خلال الأزمة الصحية، ليست صديقة للبيئة أو اقتصادية".

وتابع بقوله "أما تلك الكمامات فيمكن أن تجعلها قابلة لإعادة الاستخدام وبصورة فعالة، وهذا هو الحل".

ويشبه النموذج الأولي للكمامة، كمامات "N95" الشهيرة، مع وجود فلتر وصمام في الأمام، وأشرطة مطاطيه لتثبيت الكمامة على الرأس.

ومن المتوقع أن يبدأ الباحثون في تسويق تلك الكمامات لإنتاجها تجاريا في الولايات المتحدة، بسعر قد يصل إلى دولار واحد فقط، نظرا لأن المواد المستخدمة فيها زهيدة السعر.