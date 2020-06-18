خمسة أعراض لسرطان الأمعاء

وفقًا للمتخصص، فإن هذا الجزء من الأمعاء هو الأكثر صعوبة في التشخيص.
وكتب على موقع إنستغرام: "منذ سنوات كثيرة، يتم تشخيص ورم الأمعاء الدقيقة فقط أثناء الجراحة".
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Добрый день, дорогие подписчики! 👋 ⠀ Сегодня, поговорим о таком редком заболевании, как рак тонкой кишки. Почему редкое? 🤷♀️ ⠀ Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции. ТК расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей ЖКТ. 🤓 ⠀ Виды опухолей ТК 30-50% - желудочно-кишечные стромальные опухоли (ГИСО) 25-30% - нейроэндокринные опухоли(генерируют большое количество гормонов) 15-20% - лимфомы 1-2 % - аденокарциномы. В 30% случаев опухоли располагаются в подвздошной кишке, большинство из них являются карциноидами и лимфомами, в 25% случаев локализуются в двенадцатиперстной кишке, являясь чаще аденокарциномами ⠀ Клиника 🔺тошнота, рвота; 🔺вздутие живота; 🔺боли в области пупка; 🔺запоры или диарея 🔺примесь крови в стуле. ⠀ ⠀ Факторы риска: ⠀ 🔹Хронические заболевания кишечника (болезнь Крона, НЯК, целиакия). ⠀ 🔹Рацион, богатый жареным, копченым, жирными, может привести к воспалительным процессам. ⠀ 🔹Наследственная предрасположенность. ⠀ 🔹Аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозные синдромы. ⠀ Диагностика🔎: ⠀ Тщательный сбор анамнеза ⠀ ОАК (выявление анемии) и БХ ⠀ Кал на скрытую кровь ⠀ ЭГДС (оценить 12-перстную кишку) и энтероскопия ⠀ УЗИ. ⠀ КТ, МРТ ⠀ Капсульная эндоскопия. Проводится с помощью миниатюрной видеокамеры, проглатываемой пациентом. Недостатки — невозможность взять биопсию. ⠀ Выживаемость. Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80 % случаев. ⠀ Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии.Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. 🩺 ⠀ Здоровья вам и вашим близких!💪
من بين الأعراض الرئيسية للمرض، حدد كاراسيف الغثيان والقيء والانتفاخ والألم في السرة والإمساك أو الإسهال، وكذلك وجود الدم في البراز.
وأشار الطبيب إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء هم الذين لديهم أمراض مزمنة في الأمعاء أو وراثية والمصابين بمتلازمة الأمعاء الدقيقة.
للوقاية من المرض، أوصى الطبيب بتقليل تناول الأطعمة المقلية والمدخنة والدهنية.
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