اليابان تلجأ إلى فقاعات الصابون لتلقيح النباتات بدلا من النحل

طور علماء يابانيون طريقة جديدة لزراعة النباتات، حيث بدأوا باستخدام فقاعات الصابون بدلا من النحل في عملية التلقيح.

ووفقا للعلماء، فإن الطريقة الجديدة تساعد في حالة انخفاض عدد النحل. ولأداء هذه الوظيفة الهامة، يقوم العلماء بتغطية الفقاعات بحبوب اللقاح، مؤكدين أن هذه الطريقة أفضل من الكثير من البدائل الأخرى.

ويشار إلى أن التقنية الجديدة اجتازت اختبار تلقيح أزهار الكمثرى بنجاح، حيث أطلق العلماء، بمساعدة مسدس مائي، حوالي 10 فقاعات على كل زهرة، حيث كانت الفقاعات تحوي أيضا عناصر مغذية.

واتضح أن الإخصاب حدث عند 95% من النباتات. ووفقا للعلماء، فإن هذه نتيجة مذهلة وتشبه إلى حد كبير التلقيح اليدوي، مشيرين إلى أن التقنية الجديدة لا تتطلب جهدا كبيرا وأقل ضررا على النباتات.

أما بالنسبة لبعض النباتات الأخرى، فإن نسبة التلقيح كانت أقل قليلا، ويعود السبب إلى الإختلاف في بنية النباتات، وفق المجلة العلمية "iScience".

ويشار إلى أن استخدام المبيدات الحشرية أدى إلى انخفاض عدد النحل بشكل حاد، وبالتالي فإن ابتكار أي طريقة تلقيح جديدة وثورية تكون ضورورية لتنمية الزراعة ولتجنب أزمة غذاء عالمية.