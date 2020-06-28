لهذا السبب يجب تجنب الأطفال تناول ثمار الكرز

حذرت الدكتورة أولغا ديكير، عضو الجمعية الوطنية لأخصائي التغذية في روسيا، من تناول الأطفال لكمية كبيرة من ثمار الكرز، داعية أيضا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الحساسية تجنب تناول الكرز.

وقالت ديكير، في مقابلة مع صحيفة "أرغوميني إي فاكتي" الروسية: "يجب عدم السماح للأطفال بتناول كمية كبيرة من ثمار الكرز، الأطفال وخاصة الصغار منهم، قد يسبب تناول الكرز، ظهور طفح جلدي عندهم لعدم نضج الوظيفة الأنزيمية للبنكرياس".

كما حذرت خبيرة التغذية من الاستهلاك المفرط للكرز، لأنه قد يؤدي أيضا إلى الانتفاخ والغازات لدى الأطفال، مشيرة إلى أن 100 غرام من ثمار الكرز تحتوي على حوالي 50 كيلوسعرة. ولكي لا يؤدي تناولها إلى زيادة في الوزن يجب إضافة البروتين والألياف الغذائية إليها.

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية تنصح بتناول 400-800 غرام من الخضروات والفواكه والثمار يوميا. ولكن يجب أن نعلم، بأن الإنسان خلال اليوم يمكن أن يتناول فواكه وخضروات إلى جانب ثمار الكرز، وهذا بطبيعة الحال يقلل من كمية ثمار الكرز التي يتناولها. كما يجب الانتباه إلى كمية المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات.