العلماء يكشفون الرابط بين شرب القهوة والوزن

ووفقا للباحثين، فإن القهوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، مؤكدين أن هناك العديد من مضادات الأكسدة في القهوة التي تحمي الجسم من الشيخوخة والعديد من الأمراض الخطيرة.

ومع ذلك، فإن شرب القهوة المفرط يؤثر على وزن الشخص سلبا، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدة سنتيمترات في منطقة الخصر.

ووفقا للعلماء، فإن ذلك يرجع إلى تأثير الكافيين على الهرمونات، حيث يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرومن الإجهاد، لذلك فإن القهوة لا تسبب زيادة في الوزن فقط، وإنما التهيج والشعور بالقلق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الشراب سلبًا على حالة الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي، وفق موقع "vpravda".

وأشار العلماء إلى أن الدراسة تحمل طبيعة اختبارية ولا تلغي التشاور مع الطبيب الإخصائي.