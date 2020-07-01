العلماء الروس يصورون مقطع فيديو على سطح الزهرة

صرح رئيس قسم البحث البصري الفيزيائي في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، رومان بيسونوف، أن العلماء الروس يخططون لتجهيز محطة "فينيرا-دي" الآلية بكاميرات خاصة لالتقاط صورة بانورامية لسطح الكوكب.

وقال بيسونوف في مقابلة مع وكالات روسية:

"لقد طورنا سابقًا كاميرا لـ"فينيرا-دي"، التي يمكنها التقاط صورة بانورامية للكوكب والهبوط على سطحه."

وأضاف العالم أن النظام التلفزيوني للمحطة سيكون له تصميم خاص. نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والضغط بشكل لا يصدق على سطح الزهرة، يجب تركيب العدسات داخل المركبة الفضائية.

وأشار العالم إلى أنه "سيتم تركيب الجزء الأمامي من العدسة في الخارج، تليها الألياف الضوئية والجزء الخلفي من العدسة".

يتضمن البرنامج الروسي لدراسة الزهرة إطلاق ثلاث مركبات فضائية على الأقل. يجب أن تتم البعثة الأولى في أواخر عام 2020.