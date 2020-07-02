الكشف عن عدد العوالم الممكنة في مجرة درب التبانة

أعلن علماء من جامعة نوتنغهام، بعد تحليل أحدث المعلومات عن الفيزياء الفلكية، أنه لا يوجد أكثر من 35 عالما (يمكن أن توجد حضارات ذكية فيه) ضمن حدود مجرة درب التبانة.

ووفقا للعلماء، فإن تكوّن حياة وحضارة ذكية أخرى سيستغرق ما لا يقل عن 5 مليارات سنة، وفي أفضل الأحوال من 4.5 إلى 5.5 مليار سنة.

وأضاف العلماء في دراستهم، التي تم نشرها في المجلة العلمية " Astrophysical Journal" في حال وجود حضارات أخرى في مجرة درب التبانة، فإنه ستكون بعيدة جدا عن كوكب الأرض، بحيث تكون المسافة عدة آلاف من السنين الضوئية.

ووصول العلماء إلى استنتاجهم هذا، كون عدم رصد أي إشارات من حضارات أخرى، حيث أن التقنيات الحالية لا تسمح بالتقاط إشارات من مسافات بعيدة، ولا نستطيع، إلى الآن، إرسال إشارات إلى أماكن تواجد هذه الحضارات والعوالم.