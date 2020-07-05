العلماء يكتشفون سبب تشكل الأحجار الكريمة على أورانوس ونبتون

كان العلماء قادرين على إعادة إنتاج الأمطار التي تحدث في نبتون وأورانوس في المختبر. واتضح أنه في ظل ظروف خاصة، يتم تحويل الكربون إلى الماس ذو البنية البلورية.

لم يكتشف باحثون من مختبر Slack في كاليفورنيا فقط بالتفصيل الغلاف الجوي الموجود على هذه الكواكب، ولكنهم أيضًا قاموا بمحاكاة هذه الظروف. أخذوا الغازات الموجودة هناك، وأنشأوا درجة الحرارة والضغط اللازم لهم. وقد حصلوا على الماس من الهيدروكربونات، حسب مجلة Nature Communications.

يذكر أن هذه الكواكب فريدة لأنها تعتمد على الصخور والجليد، وهذا هو السبب في أنها تنتمي إلى فئة خاصة من عمالقة الجليد. الليلة، يمكن رؤية أورانوس ونبتون من خلال التلسكوب.