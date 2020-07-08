يعالج السرطان... "روس آتوم" تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج "الرصاص النووي"

بدأ المتخصصون في الصناعة النووية الروسية في التنفيذ العملي لمشروع إنشاء مصنع حديث في روسيا لإنتاج الأدوية الصيدلانية الإشعاعية لعلاج مختلف أشكال السرطان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمصمم الإنتاج المستقبلي، معهد التصميم المشترك والمعهد التكنولوجي (جزء من شركة الوقود التابعة لشركة "روس آتوم" الحكومية).

وقالت الخدمة: "ويتعلق الأمر ببدأ إنتاج الأدوية المشعة وفقًا للمتطلبات الدولية لتنظيم إنتاج ومراقبة جودة الأدوية. من المخطط أن يتم بناء المصنع في ساحة مؤسسة "روس آتوم" معهد كاربوف للبحوث الفيزيائية والكيميائية الفيزيائية في أوبنينسك (مقاطعة كالوغا). من المقرر الإطلاق في 2024".

بموجب اتفاقية مع "روس آتوم خليسكيا"، شركة تكامل في مجال تقنيات الإشعاع للطب والصناعة في روس آتوم، سيقوم المعهد بتجهيز وثائق ما قبل المشروع، بما في ذلك تبرير الاستثمار، وتنفيذ أعمال التصميم والمسح.

وأشار المدير العام لشركة "روس آتوم خبليسكيا"، ألكسندر شيبانوف، إلى أن مصنع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية سيكون في المستقبل الأول في روسيا الذي يبدأ في إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة بناءً على نظائر واعدة مثل lutetium-177 وactinium-225 وradium-223 . تهدف هذه الأدوية إلى حل فعال، وأحيانًا لا بديل له لمشكلات تشخيص وعلاج السرطان.

ووفقًا لشيبانوف، "إذا كان من الممكن مقارنة معظم طرق العلاج التقليدية بإطلاق النار من مدفع على العصافير، عندما يتعرض الجسم كله لتأثيرات سامة قوية، فإن العلاج الموجه باستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية هو"قناصة"، وهو تأثير مستهدف مباشرة على الخلايا المصابة." وأوضح أن "جزيء الدواء "يرى"علامات معينة للمرض ويوصل المادة الفعالة إلى الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة".