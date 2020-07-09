العلماء اليابانيون يجدون فيروسا يسبب الاكتئاب

أعلن البروفيسور كازوهيرو أن العلماء اليابانيين علماء في جامعة جايكي الطبية اليابانية اكتشفوا فيروسًا يمكن أن يسبب الاكتئاب.

قام المتخصصون بالتحقيق في فيروس الهربس السادس، الذي يحمله جميع الناس. يوجد عادة في الدم، ولكن أثناء الإجهاد يمكن أن يظهر أيضًا في اللعاب.

في هذا السيناريو، يبدأ هذا الفيروس في إصابة اللمبة الشمية في تجويف الأنف، ثم ينتج جينه بروتينSITH-1 . بدوره، يرسل البروتين الكالسيوم إلى خلايا البصلة، الذي يقتلها في نهاية المطاف.

وقال البروفيسور لوكالة "سبوتنيك": "تلعب البصلة الشمية دورًا مهمًا في الدماغ، وترتبط أيضًا بالعواطف. لذلك، عندما تموت خلايا البصلة الشمية، فإنها تؤثر أيضًا على العواطف. على سبيل المثال، يتراكم الضغط... هذا يسبب الاكتئاب".

خلال الدراسة، وجد العلماء أنه إذا كان الشخص لديه بروتين SITH-1، فإن خطر الاكتئاب يزيد بنسبة 12 مرة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على هذا البروتين في 80 % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المؤكد.