إحصائية ترصد ارتفاعا مخيفا في استخدام الهواتف في زمن كورونا

رصدت إحصائية عالمية ارتفاعا مخيفا في استخدام الهواتف المحمولة والذكية، خلال فترة الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

رصد موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص الإحصائية التي أعدتها مؤسسة "آب آني"، أن استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة ارتفع بنسبة 40% خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتزامن هذا بدقة مع الفترة التي قضاها معظم العالم في الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19، ما يعني أن الناس لجأوا بشدة إلى استخدام هواتفهم المحمولة لقضاء أوقات فراغهم الطويلة.

أما بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، فرصدت الإحصائية تقدم شركة "هواوي" الصينية قائمة الشركات الأكثر توزيعا للهواتف الذكية في العالم، متفوقة على "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وتأثرت "سامسونغ" بشدة بإجراءات الإغلاق المفروضة في أكثر من دولة بالعالم.

وأشارت الدراسة إلى أن الإغلاق تسبب في ارتفاع استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

ورصدت الإحصائية أنه خلال شهر أبريل فقط، بلغ أعلى مستوى لتحميل استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، والتي وصلت إلى 200 مليار ساعة.

ورصدت الإحصائية أيضا ارتفاعا ملحوظا في استخدام بعض الدول للهواتف الذكية، تزامنا مع وصول تلك البلاد إلى ذروة تفشي "كوفيد 19" وتطبيق إجراءات إغلاق أكثر قسوة.

وأظهرت الإحصائية أن الهند مثلا شهدت زيادة بنسبة 30%، فيما شهدت دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا زيادة في تحميل التطبيقات بنسبة 30%، أما الدول التي كانت تطبق إجراءات إغلاق أقل، فكان ارتفاع تحميل التطبيقات فكان نسبة أصغر نسبيا بحوالي 15%.

أما بالنسبة لنسب تحميل التطبيقات في متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني الخاص بنظام تشغيل "أندرويد" الأكثر انتشارا في عالم الهواتف الذكية.

وأظهرت الإحصائية زيادة كبيرة في تنزيلات التطبيقات خلال فترة الإغلاق على نظام "أندرويد" بنسبة 10%، فيما ارتفعت نسبة تحميل التطبيقات بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" بنسبة 20%.

ورصدت الإحصائية أن تحميل تطبيقات الألعاب كان له نصيب الأسد في تلك التطبيقات، حيث ارتفعت بنسبة 45% على متجر "غوغل بلاي"، فيما كان تحميل الألعاب على نظام "آي أو إس" أقل بقليل حيث ارتفعت بنحو 30%.

وجاءت الهند والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تحميلا في تطبيقات الألعاب، ما يعكس قسوة إجراءات الإغلاق في تلك الدول.

كما كشفت الإحصائيات ارتفاع تحميل تطبيقات الصحة واللياقة والتعليم.

أما عن معدل الإنفاق على تطبيقات الهواتف الذكية فارتفع خلال الربع الثاني لعام 2020 إلى أكثر من 27 مليار دولار.

وكانت أكثر الدول التي أنفق فيها مستخدمون نقودا على التطبيقات مدفوعة الأجر هي الولايات المتحدة واليابان، وكانت معظمها تركز على تطبيقات الألعاب والترفيه.

وشهدت كذلك تطبيقات الاجتماعات والتواصل ارتفاعا مطردا، وبالأخص تطبيقي "غوغل ميت" و"زووم".

وأظهرت الإحصائية تغيرا كبيرا في مدى اعتماد المستخدمين على هواتفهم الذكية، حيث بات معدل ما يقضيه المستخدم العادي حاليا على هواتفهم الذكية يصل إلى 4 ساعات و20 دقيقة، بعدما كان المعدل نصف هذا الرقم تقريبا خلال الربع الأول لعام 2020.