مزايا دواء كورونا الروسي على الأمريكي

أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن العقار الروسي "أفيفافير"، المصمم لمكافحة فيروس كورونا، له مزايا عديدة مقارنة بالأمريكي "ريمديسيفير".

وقال دميترييف على قناة "روسيا1": "دواؤنا أكثر فعالية من "ريمديسيفير" الأمريكي...أولا "أفيفافير" أرخص عدة مرات من الأمريكي...ثانيا يأتي كأقراص وليس كحقن".

ووفقا له، فإن تحسن الوضع الوبائي في روسيا يجعل من الممكن توصيل دواء أفيفافير إلى الخارج، وقدرات الإنتاج تجعل من الممكن "تزويد المناطق الروسية بالكامل به".

في وقت سابق، حذرت مجموعة شركات "خيمرار" من أنه لا ينبغي استخدام عقار "أفيفافير" من قبل النساء الحوامل.