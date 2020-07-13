الأشخاص الأقل عرضة لخطر الإصابة بكورونا

وفقا له، أولا وقبل كل شيء، الأشخاص الذين لديهم مناعة فطرية قوية.

وأوضح الخبير في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا": "عند تلقي جرعة فيروسية صغيرة نسبيًا، ستعمل هذه المناعة على مستوى الجهاز التنفسي العلوي ولا تسمح للعدوى باختراق الجسم أكثر".

وأشار الطبيب إلى أن الفئة الأخرى هي الأشخاص الذين يمرضون بفيروسات تاجية موسمية. كقاعدة عامة، يتم الحفاظ على الأجسام المضادة القوية أو خلايا الذاكرة المناعية في أجسامهم، والتي بدورها تنشط "استجابة مناعية محددة".

وقال الطبيب إن أولئك الذين لديهم جسم قوي بشكل عام، وليسوا عرضة للجلطة والاستجابات المناعية غير الكافية، أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. حتى في حالة الإصابة، فإن المرض يكون لديهم خفيف جدا غير ملحوظ تقريبا.

وخلص اختصاصي المناعة إلى أن "شخصًا ما قد لا يلاحظ ذلك ولا يهتم به. على سبيل المثال، سعل بضعة أيام وهذا كل شيء. كانت هناك عدوى وبقايا مناعة محددة".