باحثون إسرائيليون يكتشفون دواء يحول "كوفيد 19" إلى مجرد نزلة برد

توصل باحثون في الجامعة العبرية، إلى طريقة يمكن من خلالها تعطيل آلية عمل فيروس كورونا المستجد، باستخدام دواء مضاد للكوليسترول، لكنهم لم يختبروها على البشر بعد.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن لهذا الدواء الحد من خطورة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" إلى درجة نزلات البرد، وهو ما تبين بعد اختبارات على الأنسجة البشرية المصابة.

وقال البروفيسور يعقوب نحمياس، إن بحثه يُظهر أن الفيروس التاجي الجديد وحشي جدًا لأنه يتسبب في ترسب الدهون في الرئتين، وأن هناك حلًا للتخلص من الضرر باستخدام دواء مضاد للكوليسترول يُستعمل على نطاق واسع ويسمى "fenofibrate".

وأضاف نحمياس: "إذا ثبتت نتائجنا من خلال الدراسات السريرية، فإن هذا المسار من العلاج يمكن أن يقلل من خطورة كوفيد إلى درجة شديدة من نزلات البرد".

باحثون إسرائيليون: اكتشفنا دواء بإمكانه احباط آلية عمل كورونا



أعلنت الجامعة العبرية عن تحقيق اختراق هام في معرفة آلية عمل فيروس كورونا مما قد يتيح المجال امام استخدام دواء معروف لعلاج زيادة الدهون في الدم ضده. قد يقلل الدواء من قدرة الفيروس على التكاثر بل اختفائه.



📷דניאל חנוך pic.twitter.com/JwApGHqCkK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 15, 2020

​وبخلاف دواء "ريمديسيفير" الذي يتم الإشادة به في معالجة مصابي فيروس كورونا المستجد، فإن "فينوفيبريت" معتمد بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (في الاستخدامات الأصلية له: علاج الكوليسترول)، ومتوافر بشكل كبير.