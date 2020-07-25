لماذا يعتبر ذوبان الجليد بسبب الاحترار خطيرا

أعلن رئيس مختبر الهيدرولوجيا وعلم المناخ في معهد الجغرافيا في الأكاديمية الروسية للعلوم أن ذوبان الجليد والعواقب الأخرى لظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى المحيط العالمي، والذي يهدد على المدى الطويل بإغراق المناطق الساحلية.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يؤدي ذوبان التربة الصقيعية في بعض الظروف إلى انبعاث مركبات الكربون في الغلاف الجوي، مما يعزز تأثير الاحتباس الحراري ، ويسهم في تسخين أكبر للغلاف الجوي. والحرائق التي يسببها الجفاف، من بين أمور أخرى، مصحوبة بانتشار جزيئات السناج بعيدًا عن مراكز الاشتعال، بما في – سقوطها على الثلوج والأنهار الجليدية ".

ووفقا له ، فإن هذا بدوره يقلل من انعكاسية الثلج والجليد ويسرع تسخينها وذوبانها.

وأشار إلى أن "الانصهار المتسارع للجليد والجليد المتراكم يؤدي إلى زيادة الماء في المحيطات، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تدريجي - بمعدل حوالي 3 ملليمترات سنويًا - إلى ارتفاع مستوى المحيط العالمي ويهدد بالفيضانات وحتى إغراق العديد من المناطق الساحلية".

وأشار أيضًا إلى أنه نظرًا لخصائص الدورة الجوية، فإن المناطق القريبة من قطبي الأرض والمناطق الجبلية العالية تعاني من تأثير حراري أقوى من المناطق الأخرى.

وأكد العالم إلى أنه لا يمكن تجاهل عواقب الاحترار. من الضروري دراسة العمليات في الغلاف الجوي والغلاف المائي، خاصة في المناطق القطبية ، بما في ذلك في منطقة التربة الصقيعية.