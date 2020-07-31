دراسة تكشف تأثير البدانة والسمنة على عمر الإنسان

وجه دكتور متخصص بالتغذية تحذيرا من العواقب الوخيمة للسمنة، مشيرا إلى أنها تسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وعند اتباع نظام غذائي غير صحي تقصر العمر بمقدار 10-15 سنة.

نشر الدكتور المتخصص بالتغذية والأمراض، ميخائيل غينزبورغ، دراسته التي قال فيها "هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن الرجال البدناء هم أكثر ميلا لتناول السكريات والطعام اللذيذ من النساء. لأن الرجال يعملون في المكاتب وعليهم حل مشكلات مختلفة ومهمة ويتخذون القرارات. وعندما ينخفض مستوى السكر في دمهم بصورة حادة، يفقدون القدرة على العمل، ويشعرون بالقلق والأسوأ من هذا تظهر عندهم عدوانية".

وينصح الخبير بتقليل كمية السكر التي يتناولها الشخص، وكذلك الدهون الضارة، التي تنسب لها الحلويات والدهون المتحولة وزيت عباد الشمس، الذي يفضل استبداله بزيت الزيتون أو زيت الكتان.

ويقول في دراسته محذرا "تذكروا أن السكر يسرع الشيخوخة، بما فيها شيخوخة الجلد. كما أن الأطعمة المحلاة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وتطوره".

وينصح الخبير بإضافة كمية قليلة جدا من السكر إلى القهوة والشاي. ويفضل الامتناع عن تناول الحلويات والمربى. ويضيف قائلا "كما يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء، واستبدالها بالأسماك أو لحوم الدواجن. كما من الضروري تناول الخضروات والفواكه والثمار والمكسرات، والحبوب الغنية بالألياف الغذائية: الشوفان والحنطة السوداء والخبز الأسمر، والامتناع عن تناول الخبز الأبيض".

ويضيف، من المهم النشاط البدني والتجول في الهواء الطلق والنوم فترة كافية، لأنها جميعا تحسن عملية التمثيل الغذائي وتساعد على تخفيض الوزن.