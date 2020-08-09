6 علامات لانتشار سرطان البروستاتا في الجسم

لاحظ أطباء الأورام أن أعراض سرطان البروستاتا قد لا تكون مرئية حتى يبدأ الورم في الضغط على قناة إخراج البول.

قام علماء بريطانيون بتحديد ست علامات على تطور سرطان البروستاتا.

وفقا لهم، يواجه العديد من الرجال حول العالم هذه المشكلة. لاحظ أطباء الأورام أن أعراض سرطان البروستاتا قد لا تكون مرئية حتى يبدأ الورم في الضغط على قناة إخراج البول.

ومن بين العلامات الست لانتشار السرطان، ذكر الخبراء: مشاكل التبول والألم المصاحب، انخفاض "ضغط" تدفق مجرى البول، آثار الدم في إفرازات الحيوانات المنوية، تورم في الساقين، آلام في العظام وإرهاق عام.

يشير الخبراء إلى أن العلامات الأخرى قد تشمل فقدان الوزن، والضعف الجنسي، والشحوب المؤلم، وفقًا لتقارير Cancer Research UK .