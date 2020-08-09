دراسة تكشف خطر الشعور بالدوار

خلصت دراسة إلى استنتاجات حول المخاطر الصحية المحتملة من الشعور بالدوار، حيث تم إجراء الدراسة على نطاق واسع واستمرت عشر سنوات.

قد يشير الشعور بالدوار أثناء الوقوف على قدميك إلى فرصة أكبر للإصابة بالخرف في المستقبل.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء من جامعة كاليفورنيا نتيجة للدراسة. في سياق العمل العلمي، تم إجراء دراسة عن الحالة الصحية لألفي شخص من 12 إلى 70 عامًا، والتي أجريت لأكثر من 10 سنوات.

وجد أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي وبالتالي ضعف تدفق الدم إلى الرأس هم أكثر عرضة بنسبة 40٪ للإصابة بالخرف، حسب ديلي ميل.

وأوضح العلماء أن حدوث الدوار يمكن أن يكون عاملاً في ظهور مشاكل الأوعية الدموية وخطر تدهور الوظائف الإدراكية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف في المستقبل.